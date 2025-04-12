السيطرة على حريق في كشك داخل مدينة بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف، من السيطرة على حريق هائل شب داخل أحد الأكشاك بشارع عبد السلام عارف، والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة، دون وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل كشك لبيع السلع والمنتجات الغذائية بشارع عبد السلام عارف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث نجحت القوات في التعامل السريع مع ألسنة اللهب ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى الأكشاك والمحال التجارية المجاورة، والشقق السكنية والتجارية المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن تلفيات مادية بالكشك ومحتوياته، دون وقوع إصابات بشرية، مرجحة أن يكون السبب ناتجًا عن ماس كهربائي، فيما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة مؤقتًا كإجراء احترازي.



وفرضت قوات الأمن ببنى سويف، كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لمنع اقتراب المواطنين حتى انتهاء أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود خطر من تجدد الحريق.