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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مرموش
مرموش
إسراء أشرف

يستضيف مانشستر سيتي بقيادة الدولي المصري عمر مرموش، فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم،  السبت 12 أبريل، ضمن منافسات الجولة رقم 32.

وتقام المباراة على ملعب “الاتحاد” في تمام الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة، و14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز السادس برصيد 52، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الخامس، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز في سبيل تأمين مكان له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغاب عن الفريق في المباريات السابقة كل من المدافعين مانويل أكانجي، جون ستونز، وناثان آكي، بالإضافة إلى المهاجم إيرلينج هالاند، ولاعب الوسط رودري الذي يغيب لفترة طويلة.

وعند سؤاله عن احتمالية عودة أي من هؤلاء اللاعبين للمباراة ضد كريستال بالاس، قال بيب جوارديولا: "ما زالوا مصابين، سنرى." وأضاف: "الإصابات حدثت طوال الموسم، ونحن نتكيف معها."

وتابع بيب: "يمكنك اعتبارها مشكلة أو تحديًا، ولكن الوضع ليس كارثيًا، بل قد يكون أسوأ. أنا سعيد بالطريقة التي تعاملنا بها مع الموقف وبوضعنا الحالي."

مانشستر سيتي عمر مرموش مرموش السيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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