برشلونة في مهمة ثأرية ضد ليجانيس بالدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ليجانيس، اليوم، السبت، على الملعب البلدي دي بوتاركي، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويسعى الفريق الكتالوني لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس بهدف لمثله.

ورغم التعادل، نجح برشلونة في توسيع الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى 4 نقاط، مستفيدًا من خسارة الأخير أمام فالنسيا.

ويدخل برشلونة المواجهة بروح معنوية عالية، عقب فوزه العريض على بوروسيا دورتموند (4-0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا في الدور نصف النهائي.

المباراة تحمل طابعًا ثأريًا لبرشلونة، بعد خسارته المفاجئة أمام ليجانيس في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وهي واحدة من خمس هزائم تلقاها هذا الموسم.

في الجهة المقابلة، يدرك ليجانيس صعوبة المواجهة، لكنه يتمسك بالأمل لتحقيق نتيجة إيجابية، تعزز فرصه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة أنه يحتل المركز الـ18 برصيد 28 نقطة، ويأمل في تكرار مفاجأة الذهاب.