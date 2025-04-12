مدبولى يتفقد تطوير مداخل مارينا 1 و2 و3 بالساحل الشمالي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الموقع العام لازدواج طريق الخدمة وتطوير المداخل من مارينا ١ حتي مارينا ٣ بالساحل الشمالي.

واستمع مدبولي ، لشرح حول المشروع الذي يقع بطول ٦.١ كيلو بتكلفة ٢٨٠ مليون وسينتهي الأعمال في المشروع ٣٠-٤-٢٠٢٥.

كما استمع رئيس الوزراء، لشرح حول تطوير مداخل بوابات مارينا بتكلفة ٤٠ مليون جنيه وسيتم الانتهاء منها ٣٠-٥ المقبل .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "المدينة التراثية"، يرافقه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية البالغة "للمدينة التراثية"، مؤكداً أنها تُعد مركزاً لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية في مكان واحد متكامل الخدمات، بما يُمثل إضافة مهمة للمقومات السياحية لمدينة العلمين الجديدة.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أوضح أن "المدينة التراثية"، مُقامة على مساحة 260 فداناً، وتضم مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، مثل: المسرح الروماني، وبحيرة رئيسية، ومجمع سينمات، ومبنى للمعارض، ومسجد، وكنيسة، وكافتيريات، ومطاعم، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية، وعدد من وحدات الإسكان الفاخر.