حبس عاطل متهم بسرقة سيدة أجنبية بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة من سيدة أجنبية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة ..

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة سرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لإعادة المسروقات للسيدة المجني عليها.