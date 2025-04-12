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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة إبراهيم شيكا .. وفاء عامر توجه رسالة للاعبي مصر : عايزين صندوق

إبراهيم شيكا وأسرته
إبراهيم شيكا وأسرته

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة لكل لاعبي مصر بعد وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك والذى وفاته المنية صباح اليوم 12 ابريل 2025 بعد صراع مع المرض 

طالبت وفاء عامر بعمل صندوق لكل لاعبي مصر والتبرع لأبناء إبراهيم شيكا بعد وفاته وقالت في فيديوهات متداولة لها عقب جنازة إبراهيم شيكا: يشهد الله ان زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا جدعة ونعم الزوجة المحترمة رفضت تاخد فلوس فى ايدها وقت مرض وتعب زوجها واى فلوس كانت تقول ضيفها فى حساب المستشفي وهي زوجة محترمة 

وفاء عامر عن زوجة إبراهيم شيكا : جدعة ومحترمة 

 وتابعت وفاء عامر بعد دفن إبراهيم شيكا ك بشكر كل الناس اللى وقفت جنب شيكا ومنهم تامر حسني وقف مع ابراهيم شيكا ربنا يكرمه ويبارك له فى ولاده ووالدته ويبعد عنه ولاد الحرام وفى ناس تانية بس مش عايزين يقولوا اسمهم.

وأضافت  : عايزين اللاعبين يعملوا صندوق للشباب وعايزين أى حاجة لولاد شيكا لان العيال دول لسه قدامهم مشوار طويل، ومراته تعبت معاه كتير ربنا يكرمها ولازم نعمل حاجة لاوده وناشدت لاعبي مصر عمل صندوق والتبرع لأود شيكا.

وفاة إبراهيم شيكا 

وأعلنت أسرة إبراهيم شيكا وفاته صباح اليوم بعد رحلة مع المرض استغرقت عدة أشهر تحدث فيها شيكا وزوجته عن مرضه ومعاناته خلال الفترة الأخيرة 

وكان النجم تامر حسني والفنان محمد رمضان واللاعب إمام عاشور زارو إبراهيم شيكا في الفترة الأخيرة خلال تواجده في المستشفى لتلقي العلاج 

معلومات عن إبراهيم شيكا 

  • لاعب فى نادي الزمالك 
  • توفي عن عمر 29 عاما 
  • متزوج من هبة ايمن 
  • لديه طفلين 
  • أصيب بالسرطان في الفترة الأخيرة 
  • تلقي العلاج الكيمائي 
  • توفي صباح يوم 12 إبريل 2025

وتحولت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين ولاعبي الكرة والمواطنين لساحة عزاء بعد وفاة إبراهيم شيكا داعين الله عز وجل أن يتغمد شيكا برحمته ويدخله فسيح جناته 

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