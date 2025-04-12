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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
اسماء محمد

يتسبب تراكم الدهون على الكبد في إصابة الإنسان بمشكلات صحية عديدة قد تصل للتلف إذا لم يتم علاجها بسرعة.

علاج دهون الكبد 

وفقا لما جاء في موقعmedwayhospitals يتضمن علاج الكبد الدهني إدارة الأسباب الكامنة وتشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:

طرق علاج الكبد الدهني


اليكم بعض النصائح العملية الإضافية لإدارة الكبد الدهني في المنزل:

حافظ على رطوبة جسمك : اشرب كميات كبيرة من الماء لطرد السموم وتحسين وظائف الكبد.


أضف أحماض أوميجا 3 الدهنية : قم بتضمين أطعمة مثل سمك السلمون وبذور الكتان والجوز لتقليل دهون الكبد.


الحد من تناول السكر : قلل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية لتجنب تراكم الدهون.


تناول الشاي الأخضر : قد تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر صحة الكبد.

الشاي الاخضر


تناول الأطعمة الغنية بالألياف : تساعد الأطعمة مثل الشوفان والعدس والخضراوات الورقية على تحسين عملية الهضم وصحة الكبد.


جرب العلاجات العشبية : استخدم الاعشاب التي تعرف بخصائصها في تطهير الكبد.


تجنب الأطعمة المصنعة : قلل من استهلاك الوجبات الخفيفة المعبأة والأطعمة السريعة الغنية بالدهون غير الصحية.


ممارسة التحكم في كمية الطعام : تناول وجبات أصغر حجمًا يمكن أن يخفف من عبء العمل على الكبد.


الإقلاع عن التدخين : يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم تلف الكبد؛ لذا فإن الإقلاع عن التدخين أمر ضروري.


احصل على قسط كافٍ من النوم : الراحة المناسبة تدعم إصلاح الكبد والصحة العامة.


مراقبة تناول الكحول : بالنسبة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، يجب التخلص من الكحول تمامًا؛ بالنسبة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، يجب تقليل الاستهلاك.

اعشاب تدمر دهون الكبد 

يمكن أن تكون العلاجات العشبية وسيلة فعّالة لإدارة الكبد الدهني وتحسين صحته طبيعيًا. تعمل هذه العلاجات على دعم عملية إزالة السموم من الكبد، وتقليل الالتهابات، وتحسين عملية الأيض. فيما يلي بعض الأعشاب الشائعة وفوائدها:

شوك الحليب : يحتوي على السليمارين، الذي يحمي خلايا الكبد ويساعد في تجديدها.
الكركم : معروف بمحتواه من الكركمين، فهو يقلل من دهون الكبد والالتهابات.
جذر الهندباء : يساعد على إزالة السموم من الكبد وتحسين إنتاج الصفراء.
جذر عرق السوس : يقلل من الإجهاد التأكسدي ويحمي من تلف الكبد الدهني.
مستخلص الشاي الأخضر : غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الكبد وتقلل من تراكم الدهون.
للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باتباع العلاج بالأعشاب لمرض الكبد الدهني بجانب اتباع  نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. 

استشر دائمًا الطبيب قبل البدء بالعلاجات العشبية لضمان سلامتها وفعاليتها.
 

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