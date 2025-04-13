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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الوادي الجديد تبحث ضوابط التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنظيم التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة، وذلك بمقر مجمع المصالح الحكومية، برئاسة الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ضم الاجتماع مدير الشئون المالية بمديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات ومسؤوليها الماليين، بالإضافة إلى مديري الإدارات الفنية المعنية بديوان المديرية، ومنها التموين الطبي، العقود والمشتريات، الإدارة الهندسية، إدارة المعامل، ومسؤول صندوق تحسين الخدمة.

وصرح الدكتور شريف صبحي أن الهدف من الاجتماع هو وضع آليات واضحة وشفافة للتعاقدات الممولة من صندوق تحسين الخدمة وفقًا للائحة المنظمة، وضمان توحيد الإجراءات على مستوى جميع الجهات التابعة للمديرية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والدقة في تنفيذ تلك التعاقدات بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد.

وأكد صبحي، أن صندوق تحسين الخدمة يُعد من الركائز الهامة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وأن حسن إدارته ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الفنية والمالية، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لضمان الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والصعيد، حيث تسعى وزارة الصحة والسكان إلى رفع كفاءة المنشآت الصحية وتوفير الكوادر المؤهلة والمستلزمات الطبية الحديثة، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد جهودًا متواصلة لدعم البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية، بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مثل "100 مليون صحة"، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ودعم صحة المرأة والطفل.

وتعد الجولات الميدانية التي تقوم بها قيادات القطاع الصحي أحد أهم أدوات المتابعة والتقييم المستمر لضمان جودة الخدمات، والاستجابة الفورية لأي تحديات قد تواجه فرق العمل في الميدان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الصحه وكيل وزارة الصحة

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