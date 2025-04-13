لتدشين فرعه الجديد.. إعلامي: الزمالك يستعد لاحتفالية ضخمة في مكان أثري

أعلن الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك يستعد لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة تدشين فرعه الجديد في منطقة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن موقع الاحتفال سيكون في مكان أثري مميز، مما يضيف طابعًا خاصًا على الحدث المنتظر.

وخلال حديثه في برنامجه "ستاد المحور"، أوضح الغندور أن إدارة نادي الزمالك تضع اللمسات النهائية على الاحتفال الذي سيقام في شهر مايو المقبل، تزامنًا مع انطلاق أعمال إنشاء الفرع الجديد للنادي.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق طفرة استثمارية كبيرة للنادي، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز موارد الزمالك المالية من خلال جذب استثمارات ضخمة.

وأكد الغندور أن مجلس إدارة الزمالك يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الجديد، ليس فقط من الناحية الرياضية، ولكن أيضًا من الجانب الاقتصادي، حيث يُعد الفرع الجديد جزءًا من خطة طموحة لتوسيع قاعدة النادي وخدمة جماهيره في مناطق جديدة.

وأضاف أن اختيار مكان أثري لإقامة الاحتفال يعكس رغبة النادي في الجمع بين التاريخ والعراقة، وبين الحاضر والمستقبل، في رسالة تؤكد مكانة الزمالك كأحد أكبر الأندية الرياضية في مصر والشرق الأوسط.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك سيكونون على موعد مع احتفالية استثنائية، تجمع بين الفخر بالماضي والتفاؤل بالمستقبل، في ظل التوسع المستمر للنادي وسعيه الدائم لتحقيق مزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.