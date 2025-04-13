محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام وست هام .. اليوم

يخوض ليفربول مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد، أمام ضيفه وست هام يونايتد، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، في لقاء يقام على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم "الريدز" في أول ظهور له بعد تجديد عقده رسميًا حتى صيف عام 2027.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه أرسنال، بينما يأتي وست هام في المركز السادس عشر بـ 35 نقطة، ويأمل في تحسين وضعه والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وتشهد المباراة الظهور الأول لمحمد صلاح بعد توقيع عقد جديد مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين، ما ينهي الشائعات التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبله.

محمد صلاح.. موسم مذهل وأرقام تاريخية

يقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا على كافة الأصعدة، حيث سجل 32 هدفًا في 45 مباراة بجميع البطولات، منها 27 هدفًا في الدوري، إلى جانب 22 تمريرة حاسمة.

ويحتل صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وفي حال احتفاظه بلقب الهداف هذا الموسم، سيصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد الحذاء الذهبي 4 مرات، بعد النجم الفرنسي تيري هنري.

وكان صلاح قد توج بالحذاء الذهبي أعوام 2018، 2019، و2022.

أرقام محمد صلاح أمام وست هام

يعد فريق وست هام أحد أبرز ضحايا محمد صلاح في البريميرليج، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 17 مواجهة أمام "المطارق" في الدوري وكأس الرابطة. وقاد فريقه للفوز في 14 مباراة، مقابل تعادلين وخسارة واحدة فقط.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول، خاض صلاح 394 مباراة، سجل خلالها 243 هدفًا وصنع 111 تمريرة حاسمة، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي بعد إيان راش وروجر هانت.

بينما يسعى ليفربول إلى الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخه، يحتاج الفريق لتحقيق 4 انتصارات فقط من أصل 7 مباريات متبقية للوصول إلى النقطة 85، وهي النقطة التي لن يتمكن أرسنال من بلوغها حتى إن فاز بجميع مبارياته.

من جهته، يسعى وست هام للثأر من هزيمته الثقيلة أمام ليفربول في الدور الأول بنتيجة 5-0، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرصه في البقاء بالدوري الممتاز.

تاريخ المواجهات بين ليفربول ووست هام

تقابل الفريقان في 151 مباراة بمختلف البطولات، فاز ليفربول في 84 مواجهة، مقابل 29 انتصارًا لوست هام، بينما حسم التعادل 38 مباراة.

سجل لاعبو "الريدز" 275 هدفًا، بينما تلقوا 149 هدفًا، ويُعد محمد صلاح الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 13 هدفًا.