بالأرقام.. ناقد رياضي: الفتح مع جوميز يصبح أفضل فريق في الدوري السعودي

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن تألق جوزيه جوميز مع نادي الفتح السعودي .



وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع فيسبوك: "صدق أو لا تصدق .. بالأرقام الفتح مع جوميز يصبح أفضل فريق في الدوري السعودي !".

رحل عن الزمالك

وكان قد رحل البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى الحالى لفريق الفتح السعودي، عن تدريب فريق الزمالك فى ديسمبر الماضى، وتولى السويسرى كريستيان جروس الإدارة الفنية بدلاً منه

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة تواصل الاهلي مع مدرب الفتح السعودي جوزيه جوميز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر مقرب من جوميز: لم يحدث أي تواصل رسمي مع المدرب من جانب مسئول أو وسيط من النادي الأهلي.