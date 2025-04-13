قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه مناطق (عين شمس الشرقية– عين شمس الغربية)، وذلك نظرا لقيامها بأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000مم بمحطة مياه مسطرد.





موعد قطع المياه

وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 13-4-2025 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الاثنين 14-4-2025 ولمدة 6 ساعات.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.



هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.