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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رياضة النواب توصي بتطوير وصيانة عدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، بشأن مشكلات مراكز  الشباب بمحافظة الدقهلية ، للعمل علي حلها.

وبدأت اللجنة طلب  الإحاطة المقدم من  النائب أسامة العاطي، عدم صيانة وترميم بعض الملاعب بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية (ملعب مركز شباب صدقا – ملعب مركز شباب منشاة بطاش – ملعب مركز شباب الميهي).
بشأن عدم صيانة وترميم بعض ملاعب مراكز الشباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بخصوص مركز شباب صدفا ومنشأة بطاش: سيتم تدبير كشافات للملاعب في خلال شهر من تاريخي وفيما يخص مركز شباب الميهي: بالمعاينة على الطبيعة تبين أنه لم يتم توصيل التيار الكهربائي بالملعب، وتم التنبيه على إدارة المركز باتخاذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمركز مع الوحدة المحلية وذلك للحفاظ على الملعب وإنارته وكذلك حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللازمة للملعب وإدراجه بالخطة الإنشائية للوزارة.

 المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وواوضح الدكتور محمد عساف أنه بالنسبة الي مركز السنبلاوين فإنه مدرج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الثانية) وتم إدراج صيانة الملاعب ضمن المبادرة وبناء على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع  النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.

أما  بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب مجدي الأمير، بشأن (أسباب تأخير إشهار مراكز شباب القزازة والعمارنة والطوابرة منذ عام 2022 – أسباب توقف منحة وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب والتي تسهم في تنفيذ أنشطتها وفاعلياتها عقب وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب بأنه لم يتم مفوضي الإشهار للمراكز المذكورة بعالية باستيفاء مستندات الإشهار وتم مخاطبة إدارة شباب المنزلة بالتواصل مع مفوضي إشهار لاستيفاء الأوراق المطلوبة وفي حالة استكمالها سيتم إشهار تلك المراكز كما لم يرد موافقة الجهات المعنية وكذلك موافقة وزارة الزراعة على استخدام قطع الأراضي للقري المذكورة لإقامة مركز شباب عليها.

واضاف أنه جاري قيام من المديرية بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب الخاصة بالإشهار بالتنسيق مع السيد النائب علمًا بأنه لم يتم استيفاء باقي المستندات من قبل مفوضي الاشهار لحين ورود موافقات الزراعة وباقي الجهات المعنية واستيفاء باقي المستندات. 

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال رد كتابي رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإفادة  النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم بشأن موضعي طلب الإحاطة سالفي الذكر.

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من  النائب مجدي الأمير، إجراء الصيانة اللازمة لملعب مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بأن المركز مدرج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الثانية).
وبناء على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع  النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية 

وبالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مجدي الأمير، بشأن استبدال الكابل الهوائي بكابل أرضي بقرية ميت شريف مركز المنزلة محافظة الدقهلية حيث إنه يمر أعلى ملعب مركز شباب ميت شريف مما يمثل خطورة على أعضاءه.

و أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بأنه تم عمل مقايسة من شركة الكهرباء، وسيتم تدبير المبلغ المالي بخطة العام المالي القادم. 
وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بإرسال أصل المقايسة لوزارة الكهرباء والطاقة لاعتماد المبلغ المالي المطلوب لها، مع إفادة السيد النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم في هذا الشأن.

وقد حضر الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار، مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب - الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية،  وسام فاروق، مدير عام مراكز الشباب،  طارق عبد العزيز إسماعيل، وكيل الشباب بالدقهلية.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب الدكتور محمود حسين محافظة الدقهلية ملاعب مراكز الشباب مركز السنبلاوين

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