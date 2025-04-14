لماذا يعد عصير الرمان الطازج أكثر مشروب صباحي صحي؟

الرمان غني بمضادات الأكسدة والألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن وكلها رائعة لصحتك العامة ورفاهيتك.

وفقا للخبراء، فإن شرب عصير الرمان أول شيء في الصباح له العديد من الفوائد، بما في ذلك تقوية الهضم وتنظيم صحة القلب ودعم ممارسة التحمل.

شرب عصير الرمان الطازج في الصباح لا يعمل فقط على الترطيب ولكن له أيضا فوائد هائلة لرفاهيتك العامة تجعلك تحرص على تناوله بأستمرار.

يعرف عصير الرمان بلون أحمر روبي نابض بالحياة ونكهة مميزة، إنه مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، التي تحمي الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.

فوائد عصير الرمان الطازج في الصباح



بعض الأسباب التي تجعلك تحصل عليه في الصباح تشمل:

-يقلل من الالتهاب

يستيقظ الكثير من الأشخاص مع التهاب مزمن، مما يساهم في العديد من الحالات الفتاكة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان، يمنع عصير الرمان الالتهاب المرتبط بهذه الحالات المزمنة.

يعزى أيضا إلى المركبات المعروفة باسم punicalagin، والتي لها خصائص عالية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

-ينظم صحة القلب

كونه غنيا بمركبات البوليفينول، يفيد أنارجويس صحة قلبك، إذا كنت تعاني من أي مشاكل في القلب، فإن شرب العصير يوميا في الصباح يساعد تقليل تواتر وشدة آلام الصدر جنبا إلى جنب مع بعض المؤشرات الحيوية التي تشير إلى تأثير وقائي على صحة القلب.

-يدعم صحة المسالك البولية

وفقا للدراسات، شرب عصير الرمان أيضا يقلل من تكوين حصى الكلى، يقول الخبراء إن مستخلص الرمان يمنع الآلية المرتبطة بتكوين الحصوات في أولئك الذين يعانون من حصى الكلى المتكررة.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أيضا أن مستخلص الرمان ينظم تركيز الأكسالات والكالسيوم والفوسفات في الدم المكونات الشائعة لحصى الكلى.

-يحسن القدرة على التحمل لممارسة الرياضة

وفقا للخبراء، بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة في الصباح، فإن عصير الرمان هو أفضل مشروب للتمرين. البوليفينول في الرمان يساعد زيادة التحمل في التمرين.

تقول الدراسات أن العصير يساعد على زيادة وقت الإرهاق ويحسن الأداء لدى راكبي الدراجات المدربين، كما أنه يقوي كل من التحمل واستعادة العضلات.



-يوقف التدهور المعرفي

يتم تحميل الرمان بمضادات الأكسدة المعروفة باسم ellagitannins، والتي تقلل من الالتهاب في جسمك، كما أنها تحمي دماغك من مرض الزهايمر ومرض باركنسون عن طريق تقليل الضرر التأكسدي وزيادة بقاء خلايا الدماغ.

تنتج Ellagitannins مركبا في الأمعاء يعرف باسم urolithin A، تمت دراسته لقدرته على تقليل الالتهاب في الدماغ وتأخير ظهور الأمراض المعرفية.

-يدعم الهضم

عصير الرمان أيضا يقوي صحة ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دورا رئيسيا في العديد من جوانب الصحة، يمكن أن يزيد من مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يشير إلى أنه قد يكون له تأثيرات بريبايوتكس، تدعم البريبايوتكس ميكروبيوم الأمعاء الصحي وتحمي من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

المصدر: timesnownews

