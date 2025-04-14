أحمد موسي: كلمة أبو العينين بمجلس النواب اليوم كشفت التحديات التي تواجه الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جلسة مجلس النواب اليوم شهدت انتقادات من بعض النواب لأداء الحكومة، وهو أمر طبيعي يعكس حرية الرأي والتعبير تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك نوابًا آخرين أعربوا عن تقديرهم لجهود الحكومة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:"البرلمان دائمًا فيه مؤيد ومعارض، وده مش جديد على الحياة النيابية في مصر، من سنة 1987 والبرلمانات بتشهد هذا التنوع في الآراء، ولو حكينا اللي بيحصل جوه البرلمان ممكن نعمل كتب عن تاريخ البرلمان المصري".

وتحدث موسى عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والتي جاءت خلال جلسة اليوم، حيث استعرض فيها أبرز التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى رؤيته حول فرص الاستثمار في مصر وضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار موسى إلى أن أبو العينين يمتلك شبكة علاقات دولية قوية مضيفًا: "النائب محمد أبو العينين علاقاته واسعة جدًا، وعنده خبرات ومعلومات نقدر نستفيد منها في دعم الاقتصاد وتعزيز العلاقات الدولية".