بفستان أسود.. أحدث ظهور لريم البارودي

لفتت ريم البارودي الأنظار في ظهورها الأخير بستايل يميزها ويبرز جمالها وقوامها.

إطلالة ريم البارودي

حرصت ريم البارودي على نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بفستان أنيق من اللون الأسود.

أظهرت البارودي قوامها المتناسق وأناقتها، كما جاء الفستان بتصميم بسيط ولكنه راقٍ، يعكس ذوقها الرفيع ويبرز أنوثتها بشكل لافت.

اختارت ريم البارودي أن تنتلع فى قدميها حذاءً أسود بكعب طويل يناسب الإطلالة ويمنحها لمسة من الراحة والتمّيز، كما كان الشعر مندسل على الأكتاف منسقًا بعناية، مما أضاف سحرًا خاصًا لمظهرها.

وأضاءت البارودي ملامح وجهها بإتقان من لمسات المكياج الساحر، مما جعل الإطلالة تتكامل في صورة من الجمال الطبيعي والتمتع بالأنوثة الطاغية.

تأسر البارودي القلوب مع كل ظهور لها وذلك من أجل توفيقها فى إختيار الإطلالات المناسبة لها، التي تمزج بين الأناقة البسيطة واللمسات المميزة التي تزيد من تألقها.