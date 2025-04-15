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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلوريدا.. أول ولاية أمريكية تنفذ قرار ترامب بشأن خليج المكسيك

خليج المكسيك علي الخرائط
خليج المكسيك علي الخرائط
محمود نوفل

 
أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية تنفيذ  القرار  الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم توليه منصبه، والذي دعا إلى إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "خليج أمريكا".


ويشار إلى أن حاكم الولاية، رون دي سانتيس، وقَّع قانونا يُغير الاسم الرسمي للخليج في الوثائق الحكومية الخاصة بالولاية.

وبحسب البيان الذي نشرته حكومة فلوريدا أن "الحاكم وقَّع مشروعي القانون رقم 575 و549، اللذين يقرران اعتماد اسم "خليج أمريكا" بدلًا من "خليج المكسيك" في جميع الوثائق الرسمية التابعة للولاية".

وبدأت شركة جوجل - سابقا - في استخدام الاسم الجديد ضمن خدمات الخرائط الخاصة بها، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة المكسيكية.

وكانت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، صرحت في وقت لاحق بأن "العالم كله يعرف هذا المعلم الجغرافي باسم خليج المكسيك، بغض النظر عن القرار الأمريكي".

كما هددت المكسيك باتخاذ إجراءات قانونية ضد جوجل إذا استمرت في استخدام التسمية الجديدة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.

يُذكر أن القرار الأمريكي أثار جدلًا واسعًا، حيث يرى منتقدوه أنه يحمل دلالات سياسية تتعارض مع التسميات الجغرافية التاريخية المعترف بها دوليا.

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