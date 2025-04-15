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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تكشف ملامح طقس شم النسيم وتحدد موعد ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً ربيعية مستقرة ومعتدلة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وأوضحت الدكتورة منار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، أي أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات، مشيرة إلى أن المفترض أن تكون الحرارة في هذا الوقت من العام حوالي 28 درجة أو أكثر.

وقالت إن هذه الأجواء المعتدلة ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، تحمل معها درجات حرارة معتدلة، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي يؤدي إلى ظهور بعض السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

وأضافت أنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء سيبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تسجل 26 إلى 27 درجة مئوية، على أن تعود للمعدلات الطبيعية بداية من الخميس، وتستمر في الارتفاع حتى تتجاوز الـ30 درجة خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت أن الأجواء في عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ستكون حارة خلال النهار في القاهرة الكبرى، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 أو 33 درجة مئوية، موضحة أنه لا مانع من ارتداء الملابس الصيفية خلال النهار.

وحذرت من برودة نسبية خلال ساعات الليل مع نشاط خفيف للرياح، مما يتطلب اصطحاب جاكيت خفيف، خاصة في المناطق المفتوحة أو عند الخروج ليلًا.

وأضافت أن درجات الحرارة ليلاً ستبدأ في الاعتدال بنهاية أبريل، مما يمكن المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل على مدار اليوم في مايو.

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