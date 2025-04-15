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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا شوما سيدان سعرها 200 ألف جنيه| صور

كيا شوما موديل 1998
كيا شوما موديل 1998
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، وجاء تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن هذه السيارات، كيا شوما موديل 1998، وتنتمي شوما لفئة السيارات السيدان .

كيا شوما موديل 1998

- مواصفات كيا شوما موديل 1998 الخارجية

كيا شوما موديل 1998

تمتلك سيارة كيا شوما موديل 1998 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

- محرك كيا شوما موديل 1998

كيا شوما موديل 1998

تنقل قوة سيارة كيا شوما موديل 1998 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 990 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة كيا شوما موديل 1998 الداخلية

كيا شوما موديل 1998

زودت مقصورة كيا شوما موديل 1998 الداخلية بالكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة الداخلية للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها أحزمة أمان، واضاءة داخلية، ومرأه داخلية للرؤية .

- سعر كيا شوما موديل 1998

كيا شوما موديل 1998

تباع سيارة كيا شوما موديل 1998 فى سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة الفنية .

كيا شوما موديل 1998

ومن الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة كيا شوما موديل 1998 كيا شوما شوما موديل 1998 مواصفات كيا شوما السيارات السيدان

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