سعر تويوتا سنشري الـ SUV بالسعودية

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا سنشري، وتنتمي سنشري، لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

تويوتا سنشري الـ SUV

وتستعد تويوتا لطرح سنشري الجديدة في الأسواق العالمية مع تسجيل اسم السيارة في الولايات المتحدة تمهيداً لتدشينها هناك، وتنافس سيارة تويوتا سنشري الـ SUV العديد من الاصدارات من ضمنها، رولزرويس كولينان.

تويوتا سنشري الـ SUV

- محرك تويوتا سنشري الـ SUV

تستمد سيارة تويوتا سنشري الـ SUV قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 405 حصان، وتعمل بنام الدفع الكلى للعجلات، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا سنشري الـ SUV

- مواصفات تويوتا سنشري الـ SUV

تمتلك سيارة تويوتا سنشري الـ SUV العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أفقية منقسمة في المقدمة والخلفية، وهي أقصر بقليل من نسخة سنشري السيدان ، وبها 4 مقاعد فقط لتوفير أكبر مساحة ممكنة لتحريك الأقدام والاسترخاء.

تويوتا سنشري الـ SUV

ويمكن الدخول والخروج من الصف الخلفي لـ سيارة تويوتا سنشري الـ SUV بسهولة بفضل إضافة عتبات جانبية يتم تفعيلها وسحبها إلكترونياً، وبها أبواب خلفية يمكن فتحها بزاوية 75 درجة، وبها أبواب خلفية منزلقة كهربائية .

تويوتا سنشري الـ SUV

ويوجد بـ سيارة تويوتا سنشري الـ SUV شعار خاص بها مختلف عن شعار تويوتا المعتاد في سياراتها وهو شعار طائر العنقاء، والذي نراه في المقدمة والخلفية، وبها عجلات فريدة وملفتة للنظر.

- سعر تويوتا سنشري الـ SUV

تتوافر سيارة تويوتا سنشري الـ SUV فى سوق السيارات السعودي بسعر 637 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة تويوتا

شركة تويوتا للسيارات هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات يقع مقرها الرئيسي في تويوتا آيتشي اليابان، بالاضافة إلي ان تويوتا هي أول شركة مصنعة للسيارات في العالم .

تويوتا سنشري الـ SUV

وتعتبر تويوتا أكبر شركة مدرجة في اليابان من حيث القيمة السوقية والربح، وتعتبر تويوتا هي الرائدة عالميًا في مجال مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تشجع اعتماد السيارات الهجينة في جميع أنحاء العالم .