خفف علينا ثقلا لا يعلمه إلا أنت.. رسالة مؤثرة من أرملة إبراهيم شيكا

تذكرت هبة أيمن أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، زوجها الراحل بالدعاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتبت هبه أيمن :{ربنا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا}

و أضافت :اللهم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا.

و تابعت :اللهم إنك لا تحمل نفسآ فوق طاقتهآ ، فلا تحملنآ من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به يا رب هون علينا ثقل الأيام.

و استكملت :يا رب خفف علينا ثقلا لا يعلمه الا أنت واجبر خاطرا لا يعلم كسره الا أنت ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به اللهم أمين يارب العالمين.

وكانت قد تلقت أسرة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، واجب العزاء من داخل مسجد الحامدية الشاذلية، وسط توافد كبير من نجوم الرياضة.

حرص على الحضور عدد من مشاهير الفن والكرة المصرية، منهم الفنانة وفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، واللاعب محمد مجدي قفشة، وأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك، وأحمد مرتضى منصور.



الجدير بالذكر أن إبراهيم شيكا من مواليد 1997، ونشأ في أكاديمية الزمالك، حيث أطلق عليه لقب «شيكا» من زملائه لتشابه أسلوب لعبه ومهاراته مع نجم الفريق محمود «شيكابالا»، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبعد فترة في الزمالك رحل عن الفريق وعمره 19 سنة إلى المقاولون العرب ثم طلائع الجيش قبل أن يجبره المرض على الابتعاد عن اللعبة.