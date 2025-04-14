بحضور كبير.. عزاء إبراهيم شيكا من مسجد الحامدية الشاذلية| صور

تلقت أسرة الكابتن إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، واجب عزائه الآن من مسجد الحامدية الشاذلية، وسط توافد كبير من نجوم الرياضة.

وأقيم عزاء إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وسط حضور كبير للأهل والاصدقاء والوسط الرياضي .

ووصلت زوجة إبراهيم شيكا، لاستقبال عزاء زوجها الراحل منهارة بالبكاء.

وانتقل إبراهيم شيكا إلى جوار ربه، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وتم نقله للمستشفى حيث ظل بها قبل أن يتوفى متأثرًا بمضاعفات المرض.

الجدير بالذكر أن إبراهيم شيكا من مواليد 1997، ونشأ في أكاديمية الزمالك، حيث أطلق عليه لقب «شيكا» من زملائه لتشابه أسلوب لعبه ومهاراته مع نجم الفريق محمود «شيكابالا»، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبعد فترة في الزمالك رحل عن الفريق وعمره 19 سنة إلى المقاولون العرب ثم طلائع الجيش قبل أن يجبره المرض على الابتعاد عن اللعبة.