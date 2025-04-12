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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

إبراهيم شيكا
إبراهيم شيكا
سارة عبد الله

أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، موعد ووقت صلاة الجنازة والعزاء، بعد وفاته صباح اليوم.

موعد الجنازة والعزاء

وكتبت عبر حسابها على انستجرام: “صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد الشربتلي التجمع الخامس”.

وتابعت: “العزاء يوم الاثنين في مسجد الحامدية الشاذلية”.

وكانت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق اعلنت خبر وفاة شقيقها عبر ستوري شاركتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت شقيقتها: “إبراهيم شيكا في ذمة الله”. وقد كان اللاعب يعاني من مرض السرطان في مرحلة متأخرة.

سبب وفاة إبراهيم شيكا

عانى إبراهيم شيكا منذ فترة طويلة من مرض السرطان، ودخل منذ شهور في رحلة علاجية طويلة، وسط دعم جماهيري كبير من محبيه وزملائه في الوسط الرياضي والفني.

لكن المرض لم يمهله كثيرًا من الوقت ، حيث بدأ يعاني من أعراض سرطان القولون والمستقيم منذ عام تقريبا، وتدهورت حالته تدريجيًا، حتى أصبح غير قادر على تناول الطعام أو المشي، كما تساقط شعره بفعل جرعات العلاج الكيماوي الشديدة.

إبراهيم شيكا صلاة الجنازة والعزاء وفاة إبراهيم شيكا سبب وفاة إبراهيم شيكا

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