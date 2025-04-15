الدرديري يشيد بموقف عبد الشافي مع الزمالك

اشاد عمرو الدرديري بمواقف محمد عبد الشافي نجم الزمالك ، مع الزمالك وقت الازمات.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عاد بعد الإعتزال لأجل الزمالك المغلق قيده ولم يستطع التعاقد مع ظهير أيسر جديد أبلغ الإدارة بتنازله عن مستحقاته لتكون مشاركته مجانية يوما سيكتبون على جدران ميت عقبة كلهم تخاذلوا الا "محمد عبدالشافي".



أنهى مسئولو النادى الأهلى كل تفاصيل عقد أحمد مصطفى زيزو، جناح الزمالك، لينضم اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة بدءاً من الموسم الجديد، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

وضع الأهلى زيزو فى الفئة الأولى بحيث يحصل على 25 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى عقد إعلانى مقابل 60 مليون جنيه، بخلاف 80 مليون جنيه أخرى سيحصل عليها دفعة واحدة من خارج النادى عند الإعلان الرسمى عن الصفقة.

وأثار انتقال زيزو إلى الأهلي صدمة كبيرة لعشاق القلعة البيضاء وفرحة عارمة بين جماهير الفريق الأحمر.