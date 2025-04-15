البيت الأبيض: ترامب سيعمل على ترحيل كل مهاجر غير شرعي من أمريكا

قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال البيت الأبيض: "الرئيس ترامب سيعمل على ترحيل كل مهاجر غير شرعي من بلادنا".

وتابع البيت الأبيض: "الرئيس ترامب أوضح لجامعة هارفارد أن عليها الالتزام بالقانون، وضرورة عدم تعرض أي طالب للتمييز".

وأكمل البيت الأبيض: "مستمرون في ضبط الحدود، وحققنا أفضل المعدلات في مارس الماضي".

وتابع البيت الأبيض: "محادثات ويتكوف بنَّاءة، وهو يعتقد أن روسيا تريد حقا إنهاء الحرب".

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن أي اتفاق نهائي مع إيران بشأن برنامجها النووي لا يمكن أن يُكتب له النجاح ما لم يتم برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أهمية العودة إلى نهج الحزم والوضوح في التعامل مع طهران.

وأضاف ويتكوف، في تصريحات صحفية: "أي اتفاق ناجح مع إيران، يجب أن يرسخ إطارًا حقيقيًا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، ويضمن وقفًا تامًا لبرنامج التخصيب والتسلح النووي الإيراني، بل والقضاء عليه بالكامل".