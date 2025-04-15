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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بس .. هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
فن وثقافة

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان "بس" خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية.


الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، وتأتى ضمن سلسلة من الأعمال التي تحضّر لها هيفاء وهبي لتقديم محتوى موسيقى متجدد ومختلف لجمهورها.


هيفاء وهبي استعادت نشاطها الفنى فى الأشهر الأخيرة، حيث انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان سوبر وومان من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها قريباً على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وفى نفس الوقت تحضر للتواجد في الدراما والسينما خلال عام 2025.


هيفاء وهبي على مستوى السينما، تنتظر عرض فيلمها الجديد ولاد المحظوظة خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتُجسد هيفاء وهبي خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء المطربة هيفاء

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