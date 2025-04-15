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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور تامر حسني ..صور من خطبة المونتير عمرو عاكف

عمرو عاكف برفقه تامر حسني في خطوبته
عمرو عاكف برفقه تامر حسني في خطوبته
شروق سلامة

في أجواء مليئة بالحب والفرحة، احتفل المونتير عمرو عاكف بخطوبته وسط حضور عائلي وأصدقاء من الوسط الفني، كان أبرزهم النجم تامر حسني، والمخرج كريم السبكي، إلى جانب عائلتي العروسين.


 


 

من هو عمرو عاكف؟


 

يُعد عمرو عاكف واحدًا من أبرز المونتيرين على الساحة حاليًا، إذ استطاع أن يترك بصمة واضحة من خلال أعماله في السنوات الأخيرة، وخصوصًا في دراما رمضان الماضية.



 

أبرز أعماله مؤخرًا:
 

  • “ولاد الشمس”
    بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة
    تأليف: مهاب طارق | إخراج: شادي عبد السلام
  • “النص”
    بطولة: أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد
    نوع العمل: دراما تشويقية كوميدية
  • “قلبي ومفتاحه”
    بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي
    إخراج وتأليف: تامر محسن | إنتاج: Media Hub
  • فيلم “6 أيام”
    بطولة: أحمد مالك وآية سماحة | إخراج: كريم شعبان
    قصة رومانسية تُعيد جمع عاشقين بعد سنوات من الفراق.


 


 


 

النجوم يشاركون الفرحة


 

تامر حسني خطف الأضواء كعادته بإطلالته الأنيقة، وكان حريصًا على تهنئة عمرو شخصيًا، وشارك الضيوف لحظات الفرح والضحك، فيما ظهر المخرج كريم السبكي في لقطة حميمية مع العريس، وسط أجواء دافئة ومميزة


 

تكريم عمرو عاكف 

فاز المونتير عمرو عاكف بجائزة أفضل مونتير لعام 2024 من مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الأولى، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة.

يذكر أن المونتير عمرو عاكف تعاون في العديد من الأعمال السينمائية بطولة النجم تامر حسني ومن أبرزها فيلم “تاج”، بطولة دينا الشربيني وفيلم بحبك، بطولة النجمة هنا الزاهد، وفيلم “مش أنا”.

محمد سامي 

وكلن قد شارك عاكف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “محمد سامي عنده خطوة كبيرة عالميًا هتخلينا كلنا نبقى فخورين إن مصري هو اللي عاملها، خطوة وسط نجوم عالميين كبار هو يستاهل يبقى وسطهم... بالتوفيق في اللي جاي يا أشطر وأغلى وأنجح مخرج وأخويا الكبير”.

وأعلن المخرج محمد سامي عن قرار اعتزاله الإخراج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عمرو عاكف بخطوبته عمرو عاكف تامر حسني

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