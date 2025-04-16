قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مؤثرة من ملك أحمد زاهر لشقيقتها بعد عقد قرانها | ماذا قالت؟
محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية
مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 16-4-2025
هذا ما أعده الله للكاظمين الغيظ في الدنيا والآخرة.. فرصة عظيمة اغتنمها
«عجبت لك يازمن».. لميس الحديدي تكشف عن التحفظات المجتمعية حول اسم الأم في البطاقة|فيديو
إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي بعد طلبه 4 ملايين دولار في الموسم
نجم الأهلي السابق ينصح محمد شريف باستكمال مشواره في الاحتراف
حكم الاستمناء باليد وعمل العادة السرية خوفًا من الزنا
خصومات تصل إلى 100.000 جنيه على طرازات شانجان | تفاصيل
كولر يواصل العناد مع معلول.. وهذا موقف وسام من قيادة هجوم الأهلي أمام صنداونز
احترس من هذه اليمين بعد صلاة العصر ؟.. داعية يحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خصومات تصل إلى 100.000 جنيه على طرازات شانجان | تفاصيل

شانجان
شانجان
أحمد عبد القوى

في إطار حملتها "رحلة عطاء"، أعلنت "جي بي أوتو"، الوكيل الحصري لسيارات شانجان في مصر، عن خصومات تصل إلى 100,000 جنيه مصري على طرازات UNI-T وCS 55 Plus وCS 35 Plus 

تأتي هذه الحملة تأكيدًا على التزام "جي بي أوتو" بتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة من الموديلات التي تجمع بين الأداء المتميز والأسعار المناسبة لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.

وصرح أمير سابا، رئيس قطاع سيارات شانجان في مصر، قائلًا: "نحرص دائمًا على تقديم أفضل العروض لعملائنا.. تعكس الخصومات الحصرية التزامنا بتوفير قيمة حقيقية مقابل السعر، من خلال سيارات متطورة تلبي تطلعات المستهلك المصري".

وأضاف: "من خلال هذه الحملة، نطمح إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا وتعزيز مكانة شانجان كخيار مثالي لمن يبحث عن الأداء القوي والجودة العالية والراحة المثالية".

تتميز سيارات شانجان UNI-T وCS 55 Plus وCS 35 Plus بمواصفات متقدمة تلبي احتياجات العملاء. حيث تتميز شانجان UNI-T بتصميم جذاب وأداء قوي، مزودة بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا، مع ناقل حركة 7 سرعات DCT ونظام توجيه EPS.

أما موديل CS 55 Plus، فيتميز بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة تصل إلى 185 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

وبخصوص CS 35 Plus، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تجمع بين القوة والتصميم الأنيق، بأبعاد توفر مزيجًا مثاليًا من الرحابة والرشاقة.

في خطوة لتعزيز قوة علامة شانجان في السوق المصري، تستعد الشركة لتصنيع سيارات CKD محليًا، مما يعكس التزامها بدعم الصناعة المحلية وتوفير سيارات بمعايير جودة عالمية، مما يُعزّز ثقة العُملاء بالعلامة التجارية.

شانجان غبور تخفيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

فريق الاهخلي

أزمة شديدة للأهلي بمطار القاهرة.. ماذا حدث؟

عاصفة شمسية

عواصف مغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات .. ماذا يحدث؟

إمام عاشور

قرار قضائي رسمي في بلاغ اتهام ضد إمام عاشور بـ السب والقذف

ترشيحاتنا

زيزو

صدمة الأهلي.. هل يتم منع زيزو من المشاركة في كأس العالم للأندية؟

كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها

كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها

أمطار ورياح| حالة الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2025

أمطار ورياح| حالة الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2025

بالصور

بعد وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق خلال جلسة تجميل| هل حقن البوتكس والفيلر تسبب الموت؟

مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر

الإكزيما مرض جلدي مزمن.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

الإكزيما
الإكزيما
الإكزيما

أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط

حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين

بـ5789 حجرًا و225 عُملة معدنية.. تفاصيل إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا المثيرة للجدل

إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا
إطلالة محمد رمضان في مهرجان موتشيلا بأمريكا

فيديو

سمكه الضفدع السامه

خطيرة على الإنسان.. ظهور سمكة الضفدع السامة في البحر المتوسط | فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

سلاف فواخرجي

"قررت أعيش في مصر".. سلاف فواخرجي تكشف سبب اختيارها للاستقرار في أم الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد