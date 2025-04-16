خصومات تصل إلى 100.000 جنيه على طرازات شانجان | تفاصيل

في إطار حملتها "رحلة عطاء"، أعلنت "جي بي أوتو"، الوكيل الحصري لسيارات شانجان في مصر، عن خصومات تصل إلى 100,000 جنيه مصري على طرازات UNI-T وCS 55 Plus وCS 35 Plus

تأتي هذه الحملة تأكيدًا على التزام "جي بي أوتو" بتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة من الموديلات التي تجمع بين الأداء المتميز والأسعار المناسبة لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.

وصرح أمير سابا، رئيس قطاع سيارات شانجان في مصر، قائلًا: "نحرص دائمًا على تقديم أفضل العروض لعملائنا.. تعكس الخصومات الحصرية التزامنا بتوفير قيمة حقيقية مقابل السعر، من خلال سيارات متطورة تلبي تطلعات المستهلك المصري".

وأضاف: "من خلال هذه الحملة، نطمح إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا وتعزيز مكانة شانجان كخيار مثالي لمن يبحث عن الأداء القوي والجودة العالية والراحة المثالية".

تتميز سيارات شانجان UNI-T وCS 55 Plus وCS 35 Plus بمواصفات متقدمة تلبي احتياجات العملاء. حيث تتميز شانجان UNI-T بتصميم جذاب وأداء قوي، مزودة بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا، مع ناقل حركة 7 سرعات DCT ونظام توجيه EPS.

أما موديل CS 55 Plus، فيتميز بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة تصل إلى 185 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

وبخصوص CS 35 Plus، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تجمع بين القوة والتصميم الأنيق، بأبعاد توفر مزيجًا مثاليًا من الرحابة والرشاقة.

في خطوة لتعزيز قوة علامة شانجان في السوق المصري، تستعد الشركة لتصنيع سيارات CKD محليًا، مما يعكس التزامها بدعم الصناعة المحلية وتوفير سيارات بمعايير جودة عالمية، مما يُعزّز ثقة العُملاء بالعلامة التجارية.