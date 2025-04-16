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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد إعلان الأهلي عن صفقة زيزو.. وتفاصيل عقد حزمة إعلانات غير مسبوقة له

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إعلان النادي الأهلي عن صفقة زيزو، مرتبط بإنهاء عقده مع الزمالك بشكل رسمي وقانوني، مشيرًا إلى أنه من الأرجح سيتم الإعلان عقب آخر مباراة للزمالك في الموسم، سيتم الإعلان بعدها بـ48 ساعة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "بالنسبة لـ زيزو.. انتظروا حزمة إعلانات غير مسبوقة لأي لاعب داخل مصر، بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، من أجل زيادة قيمة الإعلانات للاعب".

وأضاف: "الحد الأدنى لاعلانات زيزو في الموسم 15 مليونًا، وهذا الرقم سوف يزيد بنسبة كبيرة، وقد يتضاعف".

وأكمل: "سيكون هناك شكل مختلف للإعلانات التي يشارك فيها زيزو مستقبلًا، وشركة الكرة بالنادي الأهلي تعمل بشكل قوي في هذا الملف".

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