التصريح بدفن جثمان ضحية حادث ميكروباص الدويقة

صرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث مروري بين ميكروباص ودراجة نارية في الدويقة.

تفاصيل حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية في الدويقة

لفظ أحد مصابي حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية في الدويقة، أنفاسه الأخيرة، بعد أيام من تواجده في العناية المركزة بالمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري في الدويقة.

وانتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام ميكروباص ودراجة نارية على الطريق، وإصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى.