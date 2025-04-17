الستر لا ينقص من جمالهم.. ياسمين الخطيب تسخر من إطلالة محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد ظهوره على مسرح مهرجان “كوتشيلا” العالمي بإطلالة وصفت بـ"الجريئة"، حيث ارتدى قميصًا مكوّنًا من دوائر ذهبية لامعة، ومعطفًا أسود طويلًا يحمل رموزًا فرعونية، ما اعتبره البعض استعراضًا مبالغًا فيه.



وكان لافتًا تعليق المذيعة ياسمين الخطيب التي علقت على الإطلالة بسخرية قائلة: “أخبروهم أن الستر لا يُنقص من جمالهم شيئًا”.

تعليقها الساخر أثار تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، حيث اعتبره البعض نقدًا لاذعًا لإطلالة رمضان.

الجدير بالذكر أن رمضان دافع عن مظهره، معتبرًا أن ملابسه مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وتهدف لإبراز الهوية الفرعونية أمام العالم.















