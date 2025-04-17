قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري
التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
ميناء دمياط يستقبل 10 أوناش ساحة جديدة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" ..صور
مدبولي يرد على انتقادات فوضى السيرفيس ورفع الأجرة ويكشف إجراءات لضبط التعريفة
بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. ضربة جديدة تعمق جراح ريال مدريد
لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل
مدبولي على هجرة الأطباء إلى الخارج: هيجلبوا عملة صعبة لمصر .. فيديو
مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟
ضحية البلطجة في الهرم : ضربوني وسرقوا التليفون | تفاصيل مأساوية
بعد قرار وزارة المالية .. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
الولايات المتحدة تحث فرنسا على تولي زمام المبادرة في الدفاع عن أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي   -  
هاجر رزق

دشّنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة من الجانبين، حيث يوفر مرجعًا شاملًا وموحدًا للقائمين على عملية المتابعة والتقييم، لتعزيز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج وتطبيقها في وتيرة العمل اليومية، مما يحسن عملية متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ويعزز عملية متابعة وتقييم الأثر.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، بمشاركة محمد جبران، وزير العمل"، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وممثلي العديد من شركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة أطلقت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص التمويلية، مع ضمان آليات متابعة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج.

وأوضحت أنه في هذا الإطار، فقد تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، والذي يهدف إلى توفير مرجع شامل للعاملين بوحدات المتابعة والتقييم لتوحيد منهجية العمل على مستوى الدولة، تعزز مفهوم الإدارة المبنية على النتائج، لزيادة كفاءة جهود متابعة المشروعات والخطط وتقييم نتائجها.

وشددت «المشاط»، على أهمية المتابعة والتقييم وقياس الأثر باعتبارها عوامل رئيسية لضمان التنفيذ الفعال للخطط والتدخلات وزيادة كفاءة سياسات التخطيط، وإدارة الاستثمارات العامة، وفعالية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثمنة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – أحد أهم شركاء التنمية للحكومة المصرية – والذي يعد شريكًا محوريًا في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مصر.

وأوضح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الدليل الوطني للرصد والتقييم في مصر يمثل علامة فارقة في الالتزام المشتركة بتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والحوكمة القائمة على النتائج؛ حيث يعد هذا الدليل الذي تم وضعه بشراكة وثيقة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين السياسات العامة وبناء الثقة. وأضاف أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع السياق المصري، ويزود المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، بالمعرفة والأدوات اللازمة لقياس الأثر الحقيقي وتحقيق نتائج تنموية فعالة.

واستعرض الممثل القيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، منهجيات وآليات إعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، وفصول التقرير المختلفة التي تركز على التخطيط، والرصد، والتقييم، مشيرًا إلى أن هذا الدليل لا يستهدف فئة محددة من الهيئات الحكومية، بل يتعدى ذلك ليشمل كافة مستويات الإدارة الحكومية، بدءًا من الوزارات والهيئات المركزية، مرورًا بالجهات التنفيذية، وانتهاءً بالإدارات المحلية، مما يُسهم في ترسيخ ثقافة وطنية موحدة تستند إلى النتائج، وتُكرّس مبادئ الفاعلية والكفاءة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.

وأكد أن الابتكار في الرصد والتقييم لم يعد مجرد عملية فنية أو تقنية تكميلية، بل أصبح أداة استراتيجية أساسية في إدارة الحكم الرشيد. إنه يُمكّن الحكومات، وكذلك المؤسسات والهيئات التي نتعاون معها، من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات دقيقة، وتوزيع الموارد بشكل فعّال، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة أمام المواطنين، وأصحاب المصلحة، وكافة الأطراف المعنية.

الاستدامة والتمويل رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الخطط التنموية برامج التنمية الاتحاد الاوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

سب وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

سبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

حريق يلتهم مخبز في شارع مصر والسودان بالقاهرة

شاهد.. النيران تلتهم مخبزًا في شارع مصر والسودان بالقاهرة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

بريطانيا ترفض اعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي

نتنياهو

نتنياهو: حكومتي لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

خادم الحرمين

رسالة من خادم الحرمين إلى المرشد الأعلى الإيراني

بالصور

لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل

فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار

يتنفس بصعوبة.. تطورات الحالة الصحية لنعيم عيسى |خاص

نعيم عيسي
نعيم عيسي
نعيم عيسي

رماية بالذخيرة الحية.. ختام التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة| صور

التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة

دراسة كندية: تناول الموز أكثر فعالية من تقليل الملح في خفض ضغط الدم

فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

هنا الزاهد

الحياة حلوة.. هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة بعد انفصالها

يوسف منصور

اتجهت للكونغ فو بسبب نحافتي.. يوسف منصور يكشف سر إتقانه هذه الرياضة

اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا

سقط من الطابق الـ 11.. رحيل الجابوني أرون بوبيندزا يصدم عشاق الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد