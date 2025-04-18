سامسونج تكشف عن Galaxy M56 أنحف هواتف الفئة المتوسطة

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها المرتقب Galaxy S25 Edge لاحقا هذا العام، إلا أن الشركة لم تكتف بهاتف رائد نحيف، بل قدمت أيضا هاتفا متوسط الفئة يتميز بنحافته الملفتة، وهو ينطلق تحت اسم Galaxy M56، الذي وصفته بأنه "أنحف هاتف في فئته لعام 2025".

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف سامسونج Galaxy M56، بسمك لا يتجاوز 7.2 ملم ووزن يبلغ 180 جراما، ليكون أخف وأقل سمكا من Galaxy A56 الذي تبلغ سماكته 7.4 ملم ووزنه 198 جرام، ومن Galaxy M55 الذي يأتي بسماكة 7.8 ملم.

مواصفات Galaxy M56

يتميز هاتف Galaxy M56، بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وهي من نوع Super AMOLED+، وتتميز بزيادة في السطوع بنسبة 33% وتقليل الحواف بنسبة 36% مقارنة بالإصدار السابق، كما تدعم دقة +FHD ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

هاتف Galaxy M56

يعمل هاتف Galaxy M56، بمعالج سامسونج Exynos 1480 من العام الماضي، وهو ليس بنفس سرعة شقيقه الأحدث Exynos 1580 الموجود في A56، لكنه لا يزال يقدم أداء قويا بفضل تقنية التصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 ومعالجات Cortex-A78 وA55.

كما زودت سامسونج الهاتف بحجرة تبريد vapor chamber، أكبر بنسبة 33% من تلك الموجودة في هاتف M55 لضمان تبريد أفضل أثناء الأداء المكثف.

يرافق المعالج ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ورغم عدم تأكيد وجود منفذ microSD، يدعم الهاتف شريحتي اتصال ودعم شبكة الجيل الخامس 5G ضمن النطاقات الفرعية 6 جيجاهرتز، بالإضافة إلى شبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.3، لكنه يفتقر إلى دعم NFC.

يضم نظام التصوير بالهاتف، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة بفتحة f/1.8، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع دعم HDR بتقنية 10 بت، مصحوبة بكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

هاتف Galaxy M56

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة f/2.2. ويستفيد الهاتف من ميزات Galaxy AI مثل اقتراحات التحرير، وإزالة الكائنات غير المرغوب بها، وتحويل الصور إلى رسومات.

يحزم هاتف Galaxy M56، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما في الطراز السابق.

ورغم غياب تصنيف رسمي لمقاومة الماء والغبار، فقد حصل الهاتف على تحسينات في المتانة، حيث زود بزجاج Gorilla Glass Victus+ على الجهتين، ما يمنحه مقاومة خدوش أقوى بأربع مرات مقارنة بالإصدار الماضي، وتم اختباره لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين.

تم تصنيع Galaxy M56 في الهند، وستقدم له سامسونج دعما برمجيا يمتد حتى عام 2030، يشمل 6 تحديثات لنظام التشغيل و6 سنوات من التحديثات الأمنية، وسيتوفر الهاتف بلونين هما الأخضر الفاتح والأسود.

من المقرر أن يطرح Galaxy M56 رسميا للبيع في الهند يوم 23 أبريل، بسعر يبدأ من 295 دولار.