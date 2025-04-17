برلماني: الدولة جادة في دعم الاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية، بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف "الخشن" في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات المرتقبة، هو رسالة قوية على جدية الدولة في دعم القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية من جانب الدول والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الجادة التي قامت بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص استثمارية واعدة في قطاعات متعددة أبرزها الطاقة والصناعة والزراعة والاتصالات.

وأوضح نائب المنوفية، أن الحكومة تمضي بخطى واضحة في تحسين بيئة الأعمال، وهو ما تجلّى في اللقاءات الرسمية المكثفة مع قيادات الدول الشقيقة، ومنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى كل من قطر والكويت، والتي أثمرت عن توافقات مهمة لتعزيز الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية.

واختتم النائب احمد الخشن، على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، سواء الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص، التعاون الكامل لتنفيذ رؤية الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للنمو والشراكة.