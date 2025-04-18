توفي عن عمر 64 عاما.. اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد

أعلن نجل الفنان سليمان عيد، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله”.

نشأته

وُلد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1968 بحي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة بسيطة شكلت جزءًا كبيرًا من شخصيته وروحه الكوميدية العفوية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وبدأ مشواره الفني بصبر ومثابرة، قبل أن ينطلق بقوة بعد مشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 مع الزعيم عادل إمام.

بداية اعماله

شكلت مشاركته في أعمال مثل “طيور الظلام” و**“النوم في العسل”** و“همام في أمستردام” بداية صعوده الفني، حيث لفت الأنظار بخفة ظله وأسلوبه البسيط الممتع. لم يكن مجرد “كومبارس” أو فنان ثانوي، بل كان نجمًا في كل مشهد يظهر فيه، حتى لو لم ينطق بكلمة.

اعماله

قدّم سليمان عيد أكثر من 100 عمل سينمائي، من بينها:

أبرز أعماله السينمائية:

الفرح (2009): فيلم كوميدي اجتماعي من إخراج سامح عبد العزيز.

حرب أطاليا (2005): فيلم كوميدي من إخراج شريف عرفة.

ظرف طارق (2006): فيلم كوميدي من إخراج أحمد نادر جلال.

الناظر (2000): فيلم كوميدي من إخراج شريف عرفة.

أفريكانو (2001): فيلم كوميدي من إخراج عماد البهات.

جواز بقرار جمهوري (2001): فيلم كوميدي من إخراج علي إدريس.

خليك في حالك (2002): فيلم كوميدي من إخراج أحمد عواض.

حين ميسرة (2007): فيلم درامي اجتماعي من إخراج خالد يوسف.​

أبرز أعماله التلفزيونية:

البرنسيسة بيسة (2019): مسلسل كوميدي من إخراج أكرم فريد.

كلبش 2 (2018): مسلسل درامي من إخراج بيتر ميمي.

هربانة منها (2017): مسلسل كوميدي من إخراج معتز التوني.

في ال لا لا لاند (2017): مسلسل كوميدي من إخراج معتز التوني.

اللهم إني صائم (2017): مسلسل درامي من إخراج أكرم فريد.

لمعي القط (2017): مسلسل كوميدي من إخراج عمرو عرفة.

راجل وست ستات (2006): مسلسل كوميدي من إخراج أحمد الجندي.

زيزينيا (1997): مسلسل درامي

من إخراج جمال عبد الحميد.

المسرح :

لم تقتصر موهبة سليمان عيد على الشاشة فقط، بل برع أيضًا في المسرح، وشارك في عدد من المسرحيات، منها:

“أنا عايزة مليونير”، “حب من طرف ثالث”، “عش العصفور”، “صورة سليفي”، و”هارب من عش الزوجية”.

الجوائز والتكريمات:



حصل سليمان عيد على عدة جوائز تقديرية خلال مشواره الفني، منها:​

جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في فيلم "خليك في حالك" عام 2002.

جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "ماما في القسم" عام 2006.

جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في فيلم "حرب أطاليا" عام 2005.

جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "البرنسيسة بيسة" عام 2019.

أعماله الأخيرة

كان آخر ظهور سينمائي للفنان الراحل في فيلم “سيكو سيكو”، الذي شارك في موسم عيد الفطر الماضي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب مثل عصام عمر وطه دسوقي، ولاقى العمل تفاعلًا واسعًا بين جمهور الكوميديا.

و فيلم فار بسبع أرواح و هو فيلم عيد الفطر المبارك 2025.

قال سليمان عيد في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: “بجسد شخصية شخص متوفي وتدور بينه وبين كل أبطال العمل مواقف كوميدية”.

وأضاف سليمان عيد: "سعيد بردود الأفعال علي الفيلم و سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و سعادة و ايجابية".

تامر حسني

اشتهر سليمان عيد بعلاقاته الطيبة مع زملائه في الوسط الفني، وكثيرًا ما تحدّث عن مواقف إنسانية جمعته بعدد من النجوم، من بينهم الفنان تامر حسني، مؤكدًا أنه رغم قلة اللقاءات بينهما، إلا أن هناك محبة وتقدير متبادل.