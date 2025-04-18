قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
210 جنيهات.. تحديد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلي
شون وصوامع الشرقية تستقبل 1222 طن قمح محلي
لافروف: محادثات بوتين وعراقجي شهدت ديناميكية غير مسبوقة
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 18-4-2025
الأخوة الإنسانية في المناهج .. شراكة بين الأزهر والتعليم لغرس القيم النبيلة
التعليم والأزهر يناقشان تضمين وثيقة الأخوة الإنسانية في المناهج
البترول: زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام بمنطقة أبو رديس
الأمم المتحدة: 3600 طفل يتلقون العلاج جراء سوء التغذية في غزة
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 2 مايو المقبل
رحلة سليمان عيد من الإرهاب والكباب إلى فار بـ 7 أرواح.. مسيرة فنية حافلة
مفيش زيك صديق.. هاني رمزي ينعى سليمان عيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت بالمراكز والمدن

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد محافظ الدقهلية أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على جميع الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، وبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وجميع المراكز والمدن، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، وغدا سيتم بيع أنواع مختلفة الأسماك بأسعار تتراوح بين 60 جنيه حتى 120 جنيه، بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

الدقهلية محافظ سوق اليوم الواحد اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

زيزو

الحضور لمقر النادي.. خطاب رسمي من الأهلي لـ زيزو

سليمان عيد

جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم

اخر ظهور لسليمان عيد

قبل وفاته بساعات.. آخر ظهور لـ سليمان عيد بعزاء المنتج صلاح حسن

طاهر القويري

وفاة زوجة طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء

سليمان عيد

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة المنوفية تحتفي بإبداع نجيب محفوظ بفعاليات أدبية وفنية متنوعة

أوس أوس وسليمان عيد

كان عندي أمبارح وصايم.. أوس أوس ينعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة

سليمان عيد

سهلها على كل اللي قابله في الدنيا.. طه الدسوقي ينعى سليمان عيد

بالصور

أزمة صحية مفاجئة .. سبب وفاة الفنان سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد
سليمان عيد

فيديو

محمود الخطيب

بين الإساءة والنفي.. أزمة منشور القاضي ضد الخطيب: ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد