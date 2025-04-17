محافظ الدقهلية يتابع مواقف السيارات ويوجه بإلغاء ترخيص المخالفين للأجرة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تفقد مواقف السيارات، ومتابعة الالتزام بالأجرة الجديدة للركوب، وكلف أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، للوقوف على الأوضاع على الطبيعة والتأكيد على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط السير لكل الخطوط والمواقف.

وشدد محافظ الدقهلية عليهم، بمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإيقاف أي سيارة تخالف الأجرة أو خط السير أو تقوم بالتحميل من خارج الموقف وإلغاء ترخيصها، كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى أو تجاوز من أي سيارة في أي مكان، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها.

وأكد المحافظ على متابعته على مدار الساعة لجهود مدير إدارة المواقف وإدارة المرور ورئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء في متابعة المواقف وخطوط السير والالتزام بتعريفة الركوب، كما شدد على سرعة الانتهاء من لصق استيكرات أجرة الركوب لكل الخطوط في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

و أكد البنداري أنه وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود يتم زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة على مختلف الخطوط بنسبة لا تزيد عن 15% من التعريفة السابقة، مع ثبات تعريفة ركوب سيارات التاكسي وبداية العداد 9 جنيهات، وكل كيلو إضافي 2 جنيه، وتعريفة سيارات السرفيس الداخلي بمدينة المنصورة 4 جنيهات لجميع الخطوط.

وأوضح أنه في حالة وجود شكوى يرجى الاتصال بأرقام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام

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