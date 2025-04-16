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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لموسم الأرز.. محافظ الدقهلية: إزالة فورية للمشاتل المخالفة وتقرير أسبوعي بالمستجدات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

كلّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور عماد عبدالله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، برئاسة اجتماع زراعة الأرز للعام الحالي 2025، وذلك لتحديد المساحات المقرر زراعتها بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والمهندس كمال القلماوي، وكيل وزارة الري، والدكتور عماد النجار، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن توجيهات محافظ الدقهلية تنص على التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الزراعية، ومسؤولي الري بالمراكز، مع حصر كافة مشاتل الأرز المخالفة، وإصدار قرارات فورية بإزالتها على نفقة المخالفين في حال وجودها، بالإضافة إلى إعداد تقرير أسبوعي في هذا الشأن.

وأوضح السكرتير العام المساعد أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لصالح محافظة الدقهلية لزراعة الأرز تبلغ 257 ألفًا و550 فدانًا، منها 182 ألفًا و550 فدانًا تم تخصيصها وفقًا لقرار وزير الري، بالإضافة إلى 50 ألف فدان لزراعة أرز يتحمل الجفاف، و25 ألف فدان لزراعة أرز باستخدام مياه تحتوي على نسبة ملوحة.

وكلف السكرتير العام المساعد مديرية الري ومديرية الزراعة بإعداد كشوف وكروكيات للدورة الصيفية، تتضمن أسماء المزارعين ومساحات أراضيهم، في حدود المساحات المصرح بزراعتها، مع الالتزام التام بكافة التعليمات والتوصيات عند توزيع المساحات على الأحواض، على أن تكون المساحات مجمعة في حوض واحد وتجميعة واحدة، مع عدم تكرار زراعة المحصول في نفس الحوض لمدة عامين متتاليين، ومراعاة الكتلة السكنية والحيز العمراني.

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