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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: استعدادات وتجهيزات لاستقبال توريد القمح

صوامع
صوامع
همت الحسينى

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تعليماته للأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لإنهاء الاستعدادات والجاهزية لاستقبال توريد محصول القمح اليوم الثلاثاء.

 
وأوضح "مرزوق" أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم تبلغ 231437 فدانا والمتوقع حصاده 625 ألف طن، وقال إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح المنتظر توريده تبلغ 38 موقعا بنطاق المحافظة، بسعة تخزينية 275 ألف طن، وأضاف، أن أسعار التوريد 2200 جنيه لإردب القمح زنة 150 كيلو درجة 23.5 قيراط، 2150 جنيها لإردب القمح 23 قيراط، و2100 جنيه لإردب القمح درجة 22.5 قيراط ويتم السداد خلال 48 ساعة.

محصول القمح موسم 2025


ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة تذليل كل المعوقات التي يمكن أن تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2025 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية، لتخفيف العبء عن استيراد القمح من الخارج، وأشار إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.


كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من صلاحية كل الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.


وقال "مرزوق"، إنه في حال خروج أى كميات من القمح خارج المحافظة، يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة، ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها، وذلك لمدة 24 ساعة فقط، كما وجه بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة، من خلال الدوريات الأمنية، وشدد على عدم استلام أقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي.
وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتناسب ضغط سيارات النقل،

والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيرا لتذليل أي معوقات يمكن أن تصادف موسم التسويق.


كما أكد محافظ الدقهلية على تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور، وكلف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بضرورة متابعة لجان التموين لأعمال التوريد حتى نهاية الموسم لهذا العام 2025 من أجل موسم توريد ناجح.

الدقهلية محافظ صوامع القمح

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