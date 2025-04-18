صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

أقيمت اليوم، صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة، بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

صلوات الجمعة العظيمة

ترأس الصلوات الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأخوات الراهبات، حيث ألقى الأب ميشيل تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الحبّ أقوى من الإلم"، مؤكدًا أن الصليب هو العبور من الجلجثة إلى الفردوس".

وفي نهاية الصلاة، أقيمت "دورة دفنة المسيح" مصحوبة بعزف المارش الكشفي، من قِبل مجموعات حورس الكشفية، إحدى الأنشطة الرعوية بالكنيسة. وعقب صلاة البصخة المقدسة، تم تجديد القَسم الكشفي لعدد من أعضاء المجموعة الكشفية القدامى، والحاليين بالرعية.