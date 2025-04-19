المحكمة الأمريكية العليا تمنع عمليات الترحيل الجديدة بموجب قانون يعود إلى القرن الـ 18

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم السبت حكما يمنع في الوقت الحالي ترحيل أي فنزويليين محتجزين في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر.

ووجهت المحكمة إدارة ترامب بعدم إبعاد الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت "حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".

وأبدى القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو معارضتهما للقرار، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في استئناف طارئ من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، زاعمًا أن سلطات الهجرة تبدو وكأنها تتحرك لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون أعداء الأجانب لعام 1798.

وكانت المحكمة العليا قد قالت في وقت سابق من أبريل إن عمليات الترحيل لا يمكن أن تستمر إلا إذا أتيحت الفرصة لأولئك الذين على وشك الترحيل للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحوا "وقتًا معقولًا" للطعن في عمليات ترحيلهم المعلقة.

قال لي جيليرنت، محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، : "نشعر بارتياح بالغ لقرار المحكمة بمنع عمليات الترحيل مؤقتًا. كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي دون أي إجراءات قانونية واجبة".