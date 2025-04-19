مستشارة وزير التعليم: دوري كابيتال فكرة جديدة تنفد داخل المدارس الرياضية

أكدت الدكتورة مني يحيي مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية أن دوري كابيتال فكرة جديدة تنفذ داخل المدارس الرياضية.

وأشارت إلي أن الدوري ضم ألعاب متنوعة فردية وجماعية تحت شعار "الرياضية أمن قومي وأمل.. بالتنمية نبني الوطن".

جاء ذلك خلال حفل نهائي دوري كابيتال للمدارس الرياضية الذي أقيم بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابيه بشرم الشيخ في أجواء من الفرحة والسعادة.

وبدأت فعاليات حفل نهائي دوري كابيتال طابور العرض يتقدمه حملة الاعلام ولافتات التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري در وعروض رياضية من طالبات المدارس الرياضية وتم عرض فيلم تسجيلي عن سيناء عبر العصور وانجازات الدولة المصرية.

و كرمت الدكتورة مني يحي مستشارة الوزير للتربية الرياضية والعسكرية الفائزين الذين حصدوا مراكز البطولة الاولي وسلم الفائزين جوائز مادية وعينية وميداليات ذهبية و دروع وذلك لرياضة كرة اليد وكرة السلة و الكاراتية للبنين والبنات.

واكدت مستشارة التربية الرياضية والعسكرية و المشرف العام على المدارس الرياضية أن دوري كابيتال فكرة جديدة تنفذ لأول مرة بالمدارس الرياضية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وحضر الاحتفال عادل علتم مدير مديرية التربية بجنوب سيناء و المستشار خالد عابد رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية بجامعة الدول العربية، و دكتورة رشا فتحي نائبة عن اللواء عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء الاعلامي والدكتور مصطفي الزرقا رئيس الاتحاد المصري للبنتابول.