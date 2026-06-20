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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: لم أهدر ركلة جزاء.. وحسام حسن استعجل في تبديل محمد صلاح

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه طوال مسيرته لم يضيع أي ركلة جزاء سواء مع النادي أو المنتخب، مشيرًا إلى أنه كان يتعامل مع التسديد بهدوء شديد دون النظر إلى عيني الحارس.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إنه يوجه الشكر لسفير بلجيكا في مصر على حديثه الإيجابي عن المنتخب المصري، مؤكدًا أنه كان يفضل استمرار محمد صلاح داخل الملعب أمام بلجيكا نظرًا لقدراته الكبيرة على التسجيل وصناعة الفرص من أنصاف الفرص.

وأضاف أن أداء إمام عاشور كان مميزًا ويعكس قدرات مختلفة عن العديد من اللاعبين، مشيرًا إلى أن المنتخب يفتقد أحيانًا للحلول الهجومية السريعة رغم التنظيم الجيد.

وتابع أن المدير الفني حسام حسن استعجل في استبدال محمد صلاح، وهو ما تسبب في تراجع ضغط المنتخب بعد خروجه، مؤكدًا أن عمر مرموش ليس مهاجمًا صريحًا ويعتمد أحيانًا على الاحتفاظ بالكرة بشكل زائد.

وأوضح جعفر أن منتخب مصر سيخوض مباراة نيوزيلندا بنفس التشكيل الذي بدأ به أمام بلجيكا، طالما أن النتيجة كانت إيجابية، مع إجراء تغييرات فقط في حالة الإصابات.

كما أشار إلى أن رامي ربيعة يُعد من أفضل الخيارات في قلب الدفاع، لكنه في ترتيب الجهاز الفني يأتي كبديل أول خلف ياسر إبراهيم وحمدي فتحي في هذا المركز.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر ظهر متفوقًا على بلجيكا في فترات من المباراة، لكنه شدد على أن تريزيجيه ومرموش يعانيان أحيانًا من مشكلة الاحتفاظ بالكرة مما يؤثر على أداء الفريق هجوميًا.

فاروق جعفر الزمالك منتخب مصر مدحت شلبي محمد صلاح إمام عاشور

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