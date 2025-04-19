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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط: نرحب بدعم وتدريب الكوادر الصومالية للتعاون المستقبلي المشترك

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي   -  
هاجر رزق

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا برئاسة كمال الدين طاهر حسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، تعزيزًا  لاستراتيجية الوزارة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وفي إطار رغبة الجانب الصومالي في التباحث بشأن المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي إطار نقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر الصومالية من خلال التعاون مع الجهات المصرية المعنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص والإمكانات والخبرات للتعاون بين الدولتين الشقيقتين من خلال آلية التعاون جنوب جنوب، كما أعربت عن الترحيب بتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر الصومالية والاستعداد التام للتعاون المستقبلي بين الجانبين.  

وشددت "المشاط"، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة لدفع العلاقات بمختلف الأصعدة مع قارة أفريقيا، التي ترتبط مصر معها بعلاقات قوية ووثيقة وتاريخية، وهو ما انعكس على زيادة حجم المشروعات التنموية التي ينفذها القطاع الخاص المصري في قارة أفريقيا.

وأوضحت أنه في ضوء ما نفذته مصر من جهود تنموية على مدار العقد الماضي، والخبرات المتراكمة، فإن الوزارة تعمل على زيادة جهود نقل هذه التجارب والخبرات للدول النامية ودول قارة أفريقيا، حيث تعمل على تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، من أجل نقل الخبرات في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، إلى دول القارة.
    
وتضمنت زيارة وفد جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ وهو الجهة الوطنية التي تضطلع بإجراءالإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها كافة قطاعات الدولة، وتعمل على نشر البيانات والمعلومات الإحصائية، ونشر الوعي الإحصائي لجميع فئات المجتمع. بالإضافة إلى معهد التخطيط القومي؛ الذي يهدف إلى نشر نهج التخطيط العلمي في مصر من خلال العديد من الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية.

كما زار الوفد الصومالي معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، وهو الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم برامج التدريب والاستشارات والبحوث التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كافة قطاعات الدولة  فضلا عن ما يقدمه المعهد من برامج تدريبية مخصصة للقارة الأفريقية وكذا مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والذي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية  وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات.

وخلال الزيارة تم إلقاء الضوء على مما تضطلع به الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من مهام وأدوار؛ فضلاً عن استعراض ما لديها من خبرات تراكمية في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحوث والاستشارات والدراسات والإحصاءات والتعدادات والمسوح.

كما تم استعراض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية في تطوير مكاتب الصحة فيما يتعلق بمنظومة المواليد والوفيات والتطعيمات وكذا تطوير خدمات المواطنين بالمحليات.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رانيا المشاط الصومال اخبار مصر مصر والصومال مال واعمال

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