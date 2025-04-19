مدير مركز نيويورك: ترامب يركز على العلاقات المحققة للمكاسب المباشرة

قال جاستين توماس راسل، مدير مركز نيويورك للشؤون السياسية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دائمًا ما يسعى إلى إقامة علاقات استراتيجية تعود عليه بمكاسب مباشرة، مشيرًا إلى أن ترامب سبق وأعلن أكثر من مرة أنه سيحل القضية الفلسطينية خلال أسابيع، وسيُنهي الصراع الروسي الأوكراني في يوم واحد، لكن لم يتحقق شيئا من تلك الوعود على أرض الواقع.

وأضاف راسل، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الإدارة الأمريكية، بما في ذلك ترامب، ترى في إيران تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة القومي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن إيران، بتسليحها وترسانتها النووية، تمثل مصدر قلق حقيقي نظرًا لما تحمله من توترات ومخاوف على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن هناك مخاطر كبيرة قد تنشأ من جانب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل، في حال تصاعدت التهديدات الإيرانية.