قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية تغلب طبول الحرب .. جولة نووية جديدة بين إيران وأمريكا
مأساة نهر الكونغو .. مصرع 148 شخصًا في حريق قارب وعشرات مفقودين
6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل
ليبرمان: محادثات روما بشأن النووي الإيراني دليل الفشل المدوي لـ نتنياهو
صدقة على الناس | رد صادم من دكتور الأعشاب بعد منعه من مزاولة الطب
يائير جولان: نتنياهو أصبح عائقًا أمام أمن إسرائيل واستقرارها
لاعبو الزمالك يواجهون خصم 20% من عقودهم لسبب مثير
محافظ المنيا يوجّه بصرف إعانات عاجلة لمصابي حادث الصحراوي وأسر المتوفين
حالة الطقس غدا وموعد انخفاض درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات
صدمة لـ زيزو فى الزمالك .. تفاصيل مثيرة
قرار عاجل من الزمالك ضد زيزو
بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحرمت بعمرة ولم أنتهِ من مناسكها ثم أحرمت بأخرى؟ الإفتاء تجيب

الإحرام بالعمرة
الإحرام بالعمرة
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز الإحرام بالعمرة على العمرة؟ فقد أحرمتُ بعمرة وقبل أن أُتِمَّ مناسكها أحرمتُ بعمرةٍ أخرى عليها، فهل أكون مُحْرِمًا بعمرتين، أم إحداهما تكون لغوًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: إحرامُك بالعُمْرَة ثم الإحرام بالأُخْرَى عليها قبل إتمام مناسك الأولى يجعل الثانية لغوًا، ومعنى كونها لغوًا، أي: غير منعقدة، فالمشغول لا يُشْغَل، وإذا رَغبتَ في تكرار العمرة فيمكنك الإحرام بعمرة ثانية وأداؤها بعد انتهائك مِن العمرة الأولى، لا أن تُدْخِل غيرها عليها.

وأكدت دار الإفتاء أن مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه العُمْرَة، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».

وأضافت أن الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.

دار الإفتاء الإحرام العمرة مناسك العبادات الإحرام بعمرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

هل غدًا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

زراعة النخيل

سقوط عصابة الصدقات وشيوخ الكومبارس.. محمد أبو بكر بح صوتنا ولا مجيب

صورة أرشيفية

وفاة وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

الاستاذ محمد ابو فرو

كان مع أخته.. أسرة المتهم بقتل معلم في المنوفية تنفي واقعة الوضع المخل

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

ترشيحاتنا

اللاجئين

القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي

مجلس النواب

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الحوادث المتكررة بالدقهلية

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: قوة الدولة المصرية ضمانة للأمن القومي والاستقرار الشامل

بالصور

خبير تغذية يقدم نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ.. وتحذير لبعض الفئات من تناوله

نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ
نصائح لتجنب مخاطر تناول الفسيخ

شاهد .. أحمد السقا يدخل في نوبة بكاء خلال عزاء سليمان عيد

احمد السقا
احمد السقا
احمد السقا

دراسة: هذا هو الوقت الأمثل لتناول وجبة الفطور لتحقيق أفضل فائدة صحية

ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟
ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟
ما الوقت الأمثل لتناول الفطور؟

فستان محتشم .. هبة مجدي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فيديو

مروة الخطيب

بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تعلن اعتزالها الفن

بحليب

يقفل بلبن يفتح بحليب.. حكاية محل جديد ظهر في السوق

مؤمن عادل مؤسس بـ لبن

مؤمن عادل دكتور بيطري صنع امبراطورية رز بلبن .. حكاية مؤسس سلسلة مطاعم بـ لبن

سليمان عيد

اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد| ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

المزيد