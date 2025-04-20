الحق اشتري.. خصم كبير على ساعات Apple Series 10

على الرغم من مرّور أكثر من عام على إطلاق ساعة Apple Series 10، ولا تزال هذه الساعة الذكية مطلوبة بفضل ميزاتها ومواصفاتها.

تأتي ساعة Apple Series 10 مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

وتعد ساعة Apple Series 10 متوفرة حاليًا بسعر 299 دولارًا أمريكيًا و بخصم كبير، ولكنها ليست المرة الأولى التي تُباع فيها بهذا السعر المنخفض.



مواصفات ساعة Apple Series 10

مواصفات ساعة Apple Series 10

على الجانب الآخر وفقا لموقع "gizmochina "تتوفر إصدارات أخرى من ساعة Apple Series 10 بقياس 46 مم، بسعر أقل من المعتاد وتُباع بسعر 329 دولارًا أمريكيًا، وتأتي مع سوار رياضي.

يُنصح باختيار ساعة Apple Series 10 إذا كنت ترغب في الترقية من ساعة Apple Watch Series 7 أو Watch Series 8.

تتميز ساعة Apple Watch بشاشة Retina LTPO3 OLED مقاس 1.96 بوصة (أعلى من 1.9 بوصة) بدقة وضوح أعلى تبلغ 496×416 بكسل، وتوفر سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة وذلك بالإضافة إلى تخطيط القلب الكهربائي.

على الجانب الآخر تدوم بطارية ساعة Apple Series 10 بسعة 327 مللي أمبير في الساعة (بزيادة 6% عن سلسلة Apple Series 9 ) والتي تدوم لأكثر من 36 ساعة مع تفعيل ميزة الشاشة الدائمة

تتميز ساعة Apple Series 10 بشاشة أكبر وإطار أنحف، مما يجعلها خيارًا أفضل من سلسلة ساعات أبل السابقة.