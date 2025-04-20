بحضور أمين عام الأعلى للثقافة.. افتتاح ملتقى الأقصر العاشر لفنون الخط العربي

افتتح بيت الشعر بالأقصر الملتقى العاشر لفنون الخط العربي، بمشاركة نخبة من فناني الخط العربي من شتى محافظات مصر، تحت إشراف قومسيير المعرض الدكتور الفنان خالد البعو، ويأتي هذا الملتقى حرصًا من بيت الشعر بالأقصر على تأكيد الهوية العربية، واستمرارًا لنهج بيت الشعر في التكامل مع الفنون والآداب، تأكيدًا لقيم الحق والخير والجمال

وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازي، و الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر نائبًا عن رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل، وبحضور عشرات من الفنانين والشعراء والمبدعين.

وفي كلمة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أشاد بنشاط بيت الشعر ودوره في الاهتمام بالفن وقضاياه، مؤكدًا اعتزاز وزارة الثقافة المصرية متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة، بدور بيت الشعر وأنشطته الثقافية، ما يعزز المشهد الإبداعي والثقافي في مصر، كما وجه سعادته التحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتبنيه مبادرة بيوت الشعر في البلاد العربية ودعمه الدائم للمشاريع الثقافية في معظم مجالات الثقافة.

وبعد الافتتاح تحدث الشاعر حسين القباحي مرحبًا بضيوف الملتقى من الفنانين والشعراء والمبدعين الحاضرين، مؤكدًا قيمة الفنون وتكاملها، ما يغذي الوجدان ويؤكد هويتنا العربية والإسلامية، حيث يمثل الملتقى تنويعات مختلفة من محافظات مصر.

وفي الندوة التي أقيمت على هامش الافتتاح بعنوان "الخط العربي وتعزيز الهوية العربية" تحدث الفنان مصطفى عمري عن جماليات الخط العربي وفنونه، متحدثًا عما يسميه بأسرار الحروف، فالحرف هو كائن حي يعتلُّ ويمرض لكنه لا يموت، مؤكدًا أن علاقة دلالية تربط بين الكلمة في تشكيلها الفني ومعناها.

ثم تحدث الدكتور أحمد حمزة أستاذ الجرافيك وعميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر عن الخط العربي من خلال استخدامه أو توظيفه جماليًّا، وعن دور الفن في مقاومة فقدان الهوية، وهل يمكن أن يتجاوز الخط العربي وظيفته اللغوية ويصبح أداة للتواصل العالمي؟ وما المعوقات التي تواجه الفنانين العرب عند محاولتهم دمج الخط العربي في أعمالهم الفنية، مؤكدًا أهمية الفنون بشكل عام في تأكيد الهوية، فالهوية ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي مجموعة من القيم والمبادئ والأفكار الثقافية والفنية التي يتشكَّل منها وعي الإنسان.