بإطلالة جريئة.. بشرى تشارك جمهورها صور من أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة بشرى، في أحدث جلسة تصوير وقامت بمشاركة جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها مرتدية فستان مفتوح الصدر ولم تبالغ في وضع الإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية وضعت بشرى مكياج بألوان هادئة ترابية وارتكزت على رسم العين بشكل جذاب وربطت شعرها للأعلى.

وتم اختيار بشرى رسميًا للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم الدورة الـ47 من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 24 أبريل الجاري. وتُعد هذه المشاركة خطوة جديدة تضاف إلى سجل بشرى الحافل بالنجاحات، خاصة أن مهرجان موسكو يعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.

وفي تعليق لها على هذا الحدث، أعربت بشرى عن سعادتها البالغة بهذه المشاركة، قائلة: "فخورة بتمثيل مصر والعالم العربي في واحد من أقدم وأهم المهرجانات الدولية.. وأتطلع لاكتشاف تجارب سينمائية متميزة من مختلف أنحاء العالم".

وتحظى بشرى، بنجاح في مجال صناعة السينما، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية، سواء كضيفة أو عضو لجنة تحكيم.