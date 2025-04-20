زار دير سانت كاترين.. محافظ جنوب سيناء يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أقباط جنوب سيناء بعيد القيامة المجيد خلال زيارته لكنيسة السمائيين بمدينة شرم الشيخ.

كان في استقبال المحافظ، الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وعدد من الآباء الكهنة وقيادات الكنيسة بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء علي عمق روابط الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

كما أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التآخي بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نموذجا للتسامح والمحبة.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أبوللو عن تقديره لحرص المحافظ على المشاركة في الاحتفال وتقديم التهنئة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس روح المحبة والتآلف التي تميز محافظة جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الزيارة وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، وعدد من أئمة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، في مشهد يجسد روح المحبة والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري.

وفي سياق متصل زار الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء دير سانت كاترين، وقدم التهنئة لرهبان و القساوسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان في استقباله رهبان و قساوسة الدير ، وأعرب المحافظ عن تهانيه القلبية بهذه المناسبة مؤكدًا على عمق الروابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني متماسك.

وخلال الزيارة، قدّم الدكتور خالد مبارك، الهدايا العينية لرهبان الدير تعبيرا عن التقدير والاحترام لمكانة الدير الروحية والتاريخية، ولدور رجال الدين في نشر رسالة المحبة والتسامح.

كما اكد المحافظ على أهمية دير سانت كاترين كأحد أهم المعالم الدينية والسياحية في مصر والعالم، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم هذا التراث الإنساني الفريد.

وقد عبر رهبان الدير عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين اعتزازهم بالمحبة والدعم الذي يلقونه من الدولة، و مشيدين بروح التعايش التي تميز المجتمع المصري عبر تاريخه.

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.